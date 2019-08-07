Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаровРИА Новости 04:10
Готовится комплексная методика, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы ее ждем. Объем ущерба расчетный в год обычно составляет от 1,5-2 миллиардов рублей.
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Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.РИА Новости04:10
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