Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

с чего всё началось

Готовится комплексная методика, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы ее ждем. Объем ущерба расчетный в год обычно составляет от 1,5-2 миллиардов рублей.

В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров

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