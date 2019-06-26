Общество
Выпускникам в Красноярске подарили торт «с надгробиями»BFM.ru 07:54
В Красноярской школе № 143 родители и учителя подарили выпускникам торт с их фотографиями, похожими на надгробия. Идея подарка принадлежала родителям школьников.
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с чего всё началось
Сегодня в одной из школ Красноярска родители преподнесли выпускникам весьма неоднозначный подарок, который вызвал разные эмоции у подписчиков группы «Типичный Красноярск — Столица Сибири» ВКонтакте.Маяк (г. Сосновый Бор)05:43
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Политика
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Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
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Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
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Здоровье
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Власти Ивановской области утвердили программу развития детского здравоохранения до 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Обновлено в 07:39
Музыка
Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре
С именем композитора связан и первый выход Доминго на сцену Мариинского театра – 27 лет назад певец выступил в опере «Отелло».
Обновлено вчера в 04:20
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Мужчина облил себя бензином у Минстроя
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Общество
Павел Лобков рассказал, как его лечили от гомосексуализма
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Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
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Обновлено в 00:40
Политика
Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ
Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
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Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
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Общество
Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско
Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.
Обновлено в 02:04
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Общество
Дети миллиардера Мордашова вошли в список богатейших людей мира
Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.
Обновлено в 06:55
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Здоровье
Диетолог назвала полезные для здоровья жиры
Что касается молочных жиров, то они полезны лишь в небольших количествах, поскольку в них содержится холестерин.
Обновлено в 07:01
Музыка
Почта России выпустила открытку к Ural Music Night
Почта России выпустила тематическую открытку к Ural Music Night.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин порадовал дочь Веру полетом на водном парашюте
Подписчики поинтересовались, не страшно ли футболисту было на водном парашюте, на это он ответил, что летать на самолете намного опаснее.
Обновлено в 07:38
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
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Армия и оружие
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Huawei подсчитал потери Google в случае отказа от Android
Основатель и генеральный директор Huawei Рен Женфей заявил, что Google потеряет 700–800 млн пользователей, если компания откажется от операционной системы Android.
Обновлено в 07:13
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В Горловке после обстрелов ВСУ загорелись два частных дома
Ранее сегодня сообщалось, что в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР в результате минометного огня со стороны ВСУ были повреждены три частных дома.
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Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Наука
Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
Обновлено в 03:00
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства выделить из бюджета 450 тысяч рублей на компенсацию ипотечного кредита каждой семье, где родилось три и более ребенка.
Обновлено в 06:31