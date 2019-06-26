Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»РИА Новости 03:37
Связаться с родителями пока не удалось. Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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с чего всё началось
Накануне один из родителей выпускников школы № 143 отправил в редакцию NGS24.RU снимок сладкого подарка от родителей школьникам. Он остался возмущен формой фотографий выпускников на лакомстве, утверждая, что они похожи на надгробия, а многие ученики «просто ушли из класса».НГС2402:04
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