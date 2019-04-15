Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьницРИА Новости 02:20

В Красноярске уволили учительницу английского языка после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
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Избившую восьмиклассниц учительницу из Красноярска уволили

Телеканал 360°03:28

Ударившая восьмиклассниц красноярская учительница уволена

Говорит Москва02:19

В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц

РИА Новости02:20

В Красноярске учительница избила двух школьниц

ДЕЛА.ruвчера в 23:12

Избившую школьниц учительницу из Красноярска уволили

Взгляд.ру02:47

В Красноярске учительница ударила одну девочку кулаком в глаз, вторую — била головой об парту

Росбалтвчера в 10:24

В Красноярске учитель избила двух восьмиклассниц на уроке английского языка

ТВКвчера в 10:04
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме

1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Происшествия

При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный, они получили лёгкие ранения.
Обновлено в 03:17
Экономика

Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза

Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
Обновлено в 03:33
Политика

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Анна Семенович пошла на «жертвы» ради роли в фильме

Для съемки клипа «Хочешь» исполнительнице пришлось пойти на более серьезные жертвы, поскольку сценаристы превратили ее в 100-килограммовую домохозяйку.
Обновлено в 03:18
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» побила рекорд просмотров

Первая серия финального сезона культовой саги "Игра престолов" поставила сразу несколько рекордов в США.
Обновлено в 03:31
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Футбол

Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»

Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Авто

Aston Martin воссоздаст DB4 GT Zagato

Реставраторы и другие специалисты работают над созданием 19 экземпляров Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, что в переводе означает «продолжение».
Обновлено 14 апреля в 13:04
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога

В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Игры

Microsoft запустила в РФ подписку на игровую консоль Xbox One

Совместно с дочерней компанией Home Credit Forward Leasing компания Microsoft запустила сервис Xbox Forward, на котором можно оформить подписку на игровую консоль Xbox One.
Обновлено вчера в 13:51
Гаджеты

Ноутбук Lenovo Youth Edition оснащён процессором Intel Whiskey Lake

Компания Lenovo, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску портативный компьютер Youth Edition (или Xiaoxin Lite), построенный на аппаратной платформе Intel.
Обновлено в 01:12
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