Общество

В Красноярске стартовал первый день экономического форумаNewslab.ru 27 марта в 22:24

В Красноярске начал работу Экономический форум. В этом году основной темой станет конкурентоспособность и экономическая динамика страны. КЭФ пройдет в формате саммита конкурентоспособности.
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В Красноярске расскажут о том, как управлять миром

КП - Красноярск28 марта в 23:05

Что видят участники на КЭФ: показываем саммит глазами обычного человека

НГС.Красноярск28 марта в 07:56

Участники форума в Красноярске обсудят повышение конкурентоспособности России

ТАСС27 марта в 17:24

В Красноярске открывается форум - КЭФ-2019

Столица 2427 марта в 21:45

В Красноярске стартовал первый день экономического форума

Newslab.ru27 марта в 22:24

Красноярский экономический форум в четверг начинает свою работу

ПРАЙМ27 марта в 17:25

В Красноярске начал работу КЭФ – 2019

ДЕЛА.ru27 марта в 23:19
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено 29 марта в 13:46
Политика

Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»

Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

В Петербурге со льда Финского залива спасли 89 рыбаков

В Петербурге спасатели сняли со льда Финского залива 89 рыбаков.
Обновлено вчера в 10:22
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено вчера в 15:16
Космос

Ученые заметили «грибы» и «лишайник» на Марсе

Обновлено 28 марта в 04:49
Гаджеты

Nissin и HyperX выпускают лимитированные наушники в форме чашки лапши

Обновлено вчера в 05:29
Футбол

Массимилиано Аллегри: «„Эмполи“ оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 29-го тура серии А с «Эмполи» (1:0). «Эмполи» оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено вчера в 16:18
Хоккей

ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 13:09
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено 29 марта в 13:22
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 11:18
Кино

Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер

В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

В Мехико объявили экологическую тревогу

Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Полиция Украины зафиксировала 150 нарушений в «день тишины»

Полицией Украины было получено 159 заявлений, в тексте которых указывалось на нарушения избирательного законодательства в «день тишины», предшествующий проведению выборов.
Обновлено вчера в 14:25
Автоспорт

Квят умолчал о деталях срыва решающей попытки в квалификации

Обновлено вчера в 20:01
Авто

Nissan X-Trail в феврале увеличил продажи в России на 35%

Самым продаваемым автомобилем марки в России стал кроссовер Nissan X-Trail, которому втрое удалось увеличить свои продажи.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице

Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке

Обновлено вчера в 21:17
Политика

Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии

Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол

Геркус рассказал о причинах падения уровня чемпионата России

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 16:45
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