В Красноярске стартовал первый день экономического форумаNewslab.ru 27 марта в 22:24

В Красноярске начал работу Экономический форум. В этом году основной темой станет конкурентоспособность и экономическая динамика страны. КЭФ пройдет в формате саммита конкурентоспособности.

В Красноярске стартовал первый день экономического форума

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