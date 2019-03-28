Общество

В Красноярске стартовал первый день экономического форумаNewslab.ru 27 марта в 22:24

В Красноярске начал работу Экономический форум. В этом году основной темой станет конкурентоспособность и экономическая динамика страны. КЭФ пройдет в формате саммита конкурентоспособности.
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Красноярские и иранские трансплантологи договорились об обмене опытом

ТАССвчера в 03:02

В Красноярске расскажут о том, как управлять миром

КП - Красноярск28 марта в 23:05

Красноярский экономический форум в четверг начинает свою работу

ПРАЙМ27 марта в 17:25

В Красноярске начал работу КЭФ – 2019

ДЕЛА.ru27 марта в 23:19

В Красноярске открывается форум - КЭФ-2019

Столица 2427 марта в 21:45

В Красноярске стартовал первый день экономического форума

Newslab.ru27 марта в 22:24

Что видят участники на КЭФ: показываем саммит глазами обычного человека

НГС.Красноярск28 марта в 07:56
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Политика

На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

Порошенко не впервые получает от граждан Украины неординарные предложения.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Музыка

Стиви Никс второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла

Напомним, впервые свое место в Зале славы рок-н-ролла Стиви Никс получила в 1998 году, когда она являлась участницей группы Fleetwood Mac.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Космос

Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день

Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Общество

В Башкирии маркшейдерские замеры для разработчиков карьеров могут стать обязательными

Маркшейдерские замеры для разработчиков песчаных карьеров могут стать обязательными.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Брат Ким Чен Ына мог быть связан с напавшими на посольство в Мадриде

По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.
Обновлено в 18:15
Политика

Эрдоган пообещал решить проблему в Сирии после выборов

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал устранить кризисную ситуацию в Сирии после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.
Обновлено в 06:36
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Музыка

Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 18:50
Транспорт

Московские дороги после зимы помоют шампунем

Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.
Обновлено в 10:05
Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Авто

Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.
Обновлено в 08:54
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика

В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне

Boeing 737 компании United Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в Вашингтоне.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Политика

Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

Обновлено в 18:57
Авто

Автоэксперт рассказал, как экономить на обслуживании машины весной

Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Ольга Орлова выступила с обращением к вдовцу Жанны Фриске

Певица Ольга Орлова обратилась к вдовцу Жанны Фриске Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить ей видеться с сыном Фриске Платоном, передает StarHit.
Обновлено в 13:39
Музыка

The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера

Обновлено в 11:47
Единоборства

Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника

Обновлено в 17:00
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