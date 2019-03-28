Общество
В Красноярске стартовал первый день экономического форумаNewslab.ru 27 марта в 22:24
В Красноярске начал работу Экономический форум. В этом году основной темой станет конкурентоспособность и экономическая динамика страны. КЭФ пройдет в формате саммита конкурентоспособности.
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Что видят участники на КЭФ: показываем саммит глазами обычного человека
НГС.Красноярск28 марта в 07:56
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
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