Общество

В Красноярске стартовал КЭФ-2019КП - Красноярск 28 марта в 00:01

В Красноярске стартовал КЭФ-2019. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-центре организации форума. Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика регионов и стран.
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В Красноярске расскажут о том, как управлять миром

КП - Красноярск28 марта в 23:05

Что видят участники на КЭФ: показываем саммит глазами обычного человека

НГС.Красноярск28 марта в 07:56

В Красноярске начал работу КЭФ – 2019

ДЕЛА.ru27 марта в 23:19

В Красноярске открывается форум - КЭФ-2019

Столица 2427 марта в 21:45

В Красноярске стартовал первый день экономического форума

Newslab.ru27 марта в 22:24

Красноярский экономический форум в четверг начинает свою работу

ПРАЙМ27 марта в 17:25

Участники форума в Красноярске обсудят повышение конкурентоспособности России

ТАСС27 марта в 17:24
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Технологии

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Музыка

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
Обновлено в 19:56
Гаджеты

Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus могут оказаться разными смартфонами

Якобы под названием Nokia X71 смартфон выйдет на рынке Тайваня, а в остальных регионах мира он будет продаваться как Nokia 8.1 Plus.
Обновлено в 01:28
Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 20:52
Политика

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»

Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Политика

На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы

Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

Обновлено в 16:20
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

Обновлено в 05:15
Политика

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено в 19:29
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Футбол

«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги

«Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.
Обновлено в 18:50
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено вчера в 03:28
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика

Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора

Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента.
Обновлено в 14:06
Футбол

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 20:14
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A80 получит аккумулятор на 3700 мАч

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографией, на которой, как утверждается, изображен аккумулятор смартфона Samsung Galaxy A80.
Обновлено в 07:03
Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Футбол

Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован

Обновлено в 12:29
Политика

Открылся первый заграничный участок на выборах президента Украины

На первом заграничном избирательном участке в Австралии стартовало голосование за президента Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".
Обновлено в 18:57
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено в 20:16
Гаджеты

Накопители Intel Optane теперь можно использовать и с бюджетными процессорами Celeron и Pentium

Новый драйвер Intel принёс поддержку таких SSD бюджетным процессорам Celeron и Pentium, тогда как ранее накопители Optane можно было использовать лишь с более дорогими CPU линейки Core.
Обновлено в 09:30
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Обновлено в 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
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