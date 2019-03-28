В Красноярске стартовал КЭФ-2019КП - Красноярск 28 марта в 00:01

В Красноярске стартовал КЭФ-2019. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-центре организации форума. Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика регионов и стран.

Технологии Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.

Музыка СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.

Гаджеты Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus могут оказаться разными смартфонами Якобы под названием Nokia X71 смартфон выйдет на рынке Тайваня, а в остальных регионах мира он будет продаваться как Nokia 8.1 Plus.

Политика МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины» Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.

Политика На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Футбол «Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги «Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Политика Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Происшествия В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента.

Футбол СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A80 получит аккумулятор на 3700 мАч Профильное издание Slashleaks поделилось фотографией, на которой, как утверждается, изображен аккумулятор смартфона Samsung Galaxy A80.

Политика Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.

Футбол Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака» Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.

Политика Открылся первый заграничный участок на выборах президента Украины На первом заграничном избирательном участке в Австралии стартовало голосование за президента Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Гаджеты Накопители Intel Optane теперь можно использовать и с бюджетными процессорами Celeron и Pentium Новый драйвер Intel принёс поддержку таких SSD бюджетным процессорам Celeron и Pentium, тогда как ранее накопители Optane можно было использовать лишь с более дорогими CPU линейки Core.