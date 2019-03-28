Общество
В Красноярске стартовал КЭФ-2019КП - Красноярск 28 марта в 00:01
В Красноярске стартовал КЭФ-2019. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-центре организации форума. Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика регионов и стран.
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Что видят участники на КЭФ: показываем саммит глазами обычного человека
НГС.Красноярск28 марта в 07:56
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Технологии
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Музыка
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
Обновлено в 19:56
Гаджеты
Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus могут оказаться разными смартфонами
Якобы под названием Nokia X71 смартфон выйдет на рынке Тайваня, а в остальных регионах мира он будет продаваться как Nokia 8.1 Plus.
Обновлено в 01:28
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 20:52
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Политика
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы
Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Политика
Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено в 19:29
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Футбол
«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги
«Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.
Обновлено в 18:50
Музыка
Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии
Обновлено вчера в 03:28
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика
Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора
Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Автомобиль в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента.
Обновлено в 14:06
Футбол
СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро
Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 20:14
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A80 получит аккумулятор на 3700 мАч
Профильное издание Slashleaks поделилось фотографией, на которой, как утверждается, изображен аккумулятор смартфона Samsung Galaxy A80.
Обновлено в 07:03
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Политика
Открылся первый заграничный участок на выборах президента Украины
На первом заграничном избирательном участке в Австралии стартовало голосование за президента Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".
Обновлено в 18:57
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено в 20:16
Гаджеты
Накопители Intel Optane теперь можно использовать и с бюджетными процессорами Celeron и Pentium
Новый драйвер Intel принёс поддержку таких SSD бюджетным процессорам Celeron и Pentium, тогда как ранее накопители Optane можно было использовать лишь с более дорогими CPU линейки Core.
Обновлено в 09:30
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Обновлено в 14:32