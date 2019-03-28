Общество
В Красноярске стартовал КЭФ-2019КП - Красноярск 28 марта в 00:01
В Красноярске стартовал КЭФ-2019. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-центре организации форума. Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика регионов и стран.
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Что видят участники на КЭФ: показываем саммит глазами обычного человека
НГС.Красноярск28 марта в 07:56
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
На Украине закрылись избирательные участки
Избирательные участки на Украине закрылись в 20.00.
Обновлено в 13:21
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика
Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске
Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Хоккей
Боб Хартли: «Тренировать „Авангард“ — одно удовольствие»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции против «Салавата Юлаева» (4:1). — Командная победа — все компоненты сработали: игра 5 на 5 и хорошо сыграл вратарь.
Обновлено в 13:18
Политика
Зеленский проголосовал на выборах
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено в 10:35
Футбол
ЦСКА — Уфа 2:2
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Сегодня, 31 марта, в Калуге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, наехала на прогулочную коляску, в которой находился ребёнок 2017 года рождения.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Футбол
«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата Германии
Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:41
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Политика
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:15
Интернет
Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета
Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Премьер Болгарии обратился в полицию после угроз в Facebook
Глава правительства Болгарии Бойко Борисов рассказал, что ему угрожает неизвестный мужчина с винтовками.
Обновлено в 12:14
Футбол
Нант — Лилль 2:3
"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции (3:2). "Доги" набрали 60 очков и остались на втором месте в турнирной таблице.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть
Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Происшествия
«Победа» отменила все рейсы за границу из Санкт-Петербурга
С 31 марта авиакомпания «Победа» прекращает полеты по международным направлениям из Петербурга.
Обновлено в 11:54
Политика
Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО
НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Политика
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56