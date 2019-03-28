Общество

В Красноярске стартовал КЭФ-2019КП - Красноярск 28 марта в 00:01

В Красноярске стартовал КЭФ-2019. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-центре организации форума. Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика регионов и стран.
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В Красноярске расскажут о том, как управлять миром

КП - Красноярск28 марта в 23:05

В Красноярске стартовал первый день экономического форума

Newslab.ru27 марта в 22:24

Что видят участники на КЭФ: показываем саммит глазами обычного человека

НГС.Красноярск28 марта в 07:56

В Красноярске начал работу КЭФ – 2019

ДЕЛА.ru27 марта в 23:19

СПРАВКА: Красноярский экономический форум

ПРАЙМ27 марта в 21:15

«Конкурентоспособность и динамика»: в Красноярске стартовал Экономический форум

ТВК28 марта в 10:11

Участники форума в Красноярске обсудят повышение конкурентоспособности России

ТАСС27 марта в 17:24
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Политика

На Украине закрылись избирательные участки

Избирательные участки на Украине закрылись в 20.00.
Обновлено в 13:21
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика

Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске

Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский поблагодарил всех, кто проголосовал «не по приколу»

Обновлено в 13:24
Хоккей

Боб Хартли: «Тренировать „Авангард“ — одно удовольствие»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции против «Салавата Юлаева» (4:1). — Командная победа — все компоненты сработали: игра 5 на 5 и хорошо сыграл вратарь.
Обновлено в 13:18
Политика

Зеленский проголосовал на выборах

Обновлено в 04:31
Политика

Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре

Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено в 10:35
Футбол

ЦСКА — Уфа 2:2

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Происшествия

Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге

Сегодня, 31 марта, в Калуге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, наехала на прогулочную коляску, в которой находился ребёнок 2017 года рождения.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

Обновлено в 06:58
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Футбол

«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата Германии

Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:41
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ

Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Политика

Пореченков ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 13:15
Интернет

Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау

Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Премьер Болгарии обратился в полицию после угроз в Facebook

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов рассказал, что ему угрожает неизвестный мужчина с винтовками.
Обновлено в 12:14
Футбол

Нант — Лилль 2:3

"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции (3:2). "Доги" набрали 60 очков и остались на втором месте в турнирной таблице.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Происшествия

«Победа» отменила все рейсы за границу из Санкт-Петербурга

С 31 марта авиакомпания «Победа» прекращает полеты по международным направлениям из Петербурга.
Обновлено в 11:54
Политика

Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО

НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Политика

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Происшествия

Провалившийся под лед школьник утонул в Ярославской области

Обновлено в 11:44
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