В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьницРИА Новости вчера в 22:58

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

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