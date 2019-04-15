Происшествия
В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьницРИА Новости вчера в 22:58
Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
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Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Игры
Xbox One S и Xbox One X отдают в лизинг
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар
Обновлено в 00:31
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Опрос показал отношение россиян к Ассанжу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу
С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
Обновлено в 00:00
Политика
В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России
Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено 14 апреля в 22:09
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Политика
В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году
В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля
Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.
Обновлено вчера в 03:17