Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьницРИА Новости вчера в 22:58

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Учительница избила школьниц в Красноярске

News.ruвчера в 11:13

Красноярские следователи проверяют данные о драке учительницы и 8-классниц

Говорит Москва00:04

Учительница английского в школе № 151 избила ученицу за шум на уроке

НГС.Красноярсквчера в 22:16

В красноярской школе учительница избила двух восьмиклассниц

Newslab.ruвчера в 22:15

В Красноярске учительница избила двух школьниц

ДЕЛА.ruвчера в 23:12

В Красноярске учительница ударила одну девочку кулаком в глаз, вторую — била головой об парту

Росбалтвчера в 10:24

В Красноярске учитель избила двух восьмиклассниц на уроке английского языка

ТВКвчера в 10:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 12:08
Игры

Xbox One S и Xbox One X отдают в лизинг

Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар

Обновлено в 00:31
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Опрос показал отношение россиян к Ассанжу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу

С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
Обновлено в 00:00
Политика

В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России

Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено 14 апреля в 22:09
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено вчера в 05:25
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию

Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Политика

В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году

В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля

Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.
Обновлено вчера в 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное