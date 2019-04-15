Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицамиBFM.ru 01:29
Конфликт, переросший в драку, произошел на уроке в школе № 151 в Красноярске. Как сообщает телеканал ТВК, учительница английского языка после перепалки ударила восьмиклассницу по лицу.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Экономика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Жительницу Лондона настиг инсульт после потягивания и хруста шеей
Желание размяться с помощью потягивания и хруста шеей довело 23-летнюю британку до инсульта. Об этом случае сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 13:47
Авто
Ford Fiesta и Focus получили обновление в системе безопасности
Обновлено вчера в 02:45
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Техосмотр не придется фиксировать на камеру
Кабмин РФ отказался от идеи ввести обязательную видеофиксацию техосмотров автомобилей.
Обновлено вчера в 11:41
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Большинство россиян считает Ассанжа борцом за свободу и альтруистом
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа большинство россиян считает борцом за свободу и альтруистом.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Огонь перекинулся на башни собора Парижской Богоматери
Обрушились шпиль горящего собора и крыша. Огонь перекинулся на левую башню. Le Monde пишет, что горит и правая сторона.
Обновлено вчера в 15:17
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским
Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54
Наука
В Израиле напечатали на 3D-принтере живое сердце
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Появились фото последствий пожара внутри собора Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Водитель загоревшегося БелАЗа на кузбасском разрезе попал в больницу
Утром во вторник, 16 апреля, на разрезе "Бачатском" в Беловском районе загорелся БелАЗ, позже огонь перекинулся на стоявший рядом экскаватор.
Обновлено в 01:56
Футбол
Вратарь «Эмполи» Дронговски сделал 17 сэйвов в игре с «Аталантой». Это рекорд серии А минимум за 15 лет
Голкипер «Эмполи» Бартломей Дронговски сохранил в неприкосновенности свои ворота в матче 32-го тура серии А с «Аталантой» (0:0). 21-летний поляк сделал 17 сэйвов.
Обновлено вчера в 16:58
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
Nation News ранее сообщало, что Volkswagen представил новый кроссовер Roomzz с автопилотом.
Обновлено в 01:33
Общество
На Ямале из-за сильных метелей закрыли все зимники
Обновлено в 00:10