Экономика

Продаётся всё. Кричевский указал на разочарование российского бизнесаSM News 02:55

Предприниматели не верят в радужные перспективы от правительства страны. Экономист Никита Кричевский фиксирует рост продаж готового бизнеса, особенно в крупных городах России. Он полагает, что всё от нехватки средств в нынешних условиях развития рынка.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
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