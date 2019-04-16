Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьницГазета.Ru 02:49

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что о произошедшем 12 апреля инциденте сообщил местный телеканал.
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Избившую восьмиклассниц красноярскую учительницу уволили из школы

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