Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьницГазета.Ru 02:49
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что о произошедшем 12 апреля инциденте сообщил местный телеканал.
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