Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»RT на русском 09:45
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
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Экономика
Uber снизил оценку для IPO на 10%
Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 07:12
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине
Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Европейская комиссия призывает внести на оценку Венецианской комиссии закон о госязыке на Украине перед его вступлением в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Экономика
Evraz досрочно погасит в мае евробонды-2020 - компания
Evraz воспользуется опцией на досрочное погашение оставшихся в обращении еврооблигаций, плановое погашение которых должно было состояться в 2020 году, говорится в сообщении эмитента.
Обновлено в 08:58
Политика
Глава Адыгеи договорился о развитии деловых отношений со Стамбулом
Укрепить сотрудничество поможет черкесская диаспора Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин договорились об усилении сотрудничества между республикой и крупнейшим городом Турции, сообщили в пресс-службе руководителя Адыгеи.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Обновлено в 06:55
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика
Медведчук заявил о зависти к его кумовству с Путиным
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что украинские журналисты и политики, называющие его кумом президента РФ Владимира Путина, в действительности просто ему завидуют.
Обновлено в 09:25
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Политика
«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа
«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 02:50
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Обновлено в 08:05
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Единоборства
Леснар утверждает, что ему предложили провести бой с Кормье
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар утверждает, что ему предложили летом провести бой с чемпионом организации Даниэлем Кормье.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Следователи в Ставрополе приняли к производству уголовное дело по факту проживания двух малолетних детей в антисанитарных условиях, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Экономика
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Экономика
Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз
"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО
Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:21
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12