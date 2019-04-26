Происшествия

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»RT на русском 09:45

В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
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Оборонный завод «Красмаш» загорелся в Красноярске

Телеканал 360°09:39

На территории завода-производителя ракет «Сармат» произошел пожар

РБК09:30

На правом берегу тушат крупный пожар в районе Красмаша

ТВК09:17

В Красноярске загорелась крыша завода «Красмаш»

РИА Новости09:24

В Красноярске горит один из цехов на территории завода «КрасМаш»

Newslab.ru09:19

В Красноярске загорелась крыша одного из цехов завода «Красмаш»

ТАСС09:26

Черный дым застелил Красноярск: горит корпус на Красмаше. Появилась версия о взрыве

НГС.Красноярск09:15
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Экономика

Uber снизил оценку для IPO на 10%

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой

Обновлено в 08:01
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

Обновлено в 08:46
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Европейская комиссия призывает внести на оценку Венецианской комиссии закон о госязыке на Украине перед его вступлением в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Авто

«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta

Обновлено вчера в 04:50
Экономика

Evraz досрочно погасит в мае евробонды-2020 - компания

Evraz воспользуется опцией на досрочное погашение оставшихся в обращении еврооблигаций, плановое погашение которых должно было состояться в 2020 году, говорится в сообщении эмитента.
Обновлено в 08:58
Политика

Глава Адыгеи договорился о развитии деловых отношений со Стамбулом

Укрепить сотрудничество поможет черкесская диаспора Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин договорились об усилении сотрудничества между республикой и крупнейшим городом Турции, сообщили в пресс-службе руководителя Адыгеи.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин присвоил Лановому звание Героя труда

Обновлено в 06:55
Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика

Медведчук заявил о зависти к его кумовству с Путиным

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что украинские журналисты и политики, называющие его кумом президента РФ Владимира Путина, в действительности просто ему завидуют.
Обновлено в 09:25
Футбол

«Спартак» уволил своих топ-менеджеров

В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Политика

«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа

«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 02:50
Политика

Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина

Обновлено в 08:05
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы

Обновлено в 08:16
Единоборства

Леснар утверждает, что ему предложили провести бой с Кормье

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар утверждает, что ему предложили летом провести бой с чемпионом организации Даниэлем Кормье.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Следователи в Ставрополе приняли к производству уголовное дело по факту проживания двух малолетних детей в антисанитарных условиях, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Хоккей

Место названо: в Омске начнут строить новую арену на 12 тысяч зрителей

Обновлено в 09:20
Экономика

Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер

Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Экономика

Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз

"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:21
Общество

Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
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