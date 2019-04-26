В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»RT на русском 09:45

В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»

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