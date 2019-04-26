Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техникиВести.Ru 09:42
В Красноярске на заводе "Красмаш" возник пожар. Предприятие производит ракетно-космическую технику, в том числе продукцию для оборонного комплекса страны. Инцидент произошел сегодня вечером, 26 апреля.
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В Красноярске на территории оборонного завода «Красмаш» бушует пожар
Городские новости. Красноярск10:20
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Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
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В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
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Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
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Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
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Ковтун может вернуться в фигурное катание
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
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Политика
В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным
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Обновлено в 15:21
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Пьяный адвокат избил начальницу поезда в Петербурге
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Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия
Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено в 06:20
Политика
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
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Кайли примерила наряд Капитана Марвел, а её возлюбленный решил побыть в образе Железного человека.
Обновлено в 11:00
Экономика
Адыгейский сыр начнут экспортировать в Турцию
Молочные заводы Адыгеи планируют расширить рынок сбыта и начать поставки адыгейского сыра в Турцию Соответствующее соглашение 26 апреля заключили Красногвардейский молокозавод и турецкая компания lnnova Bedding.
Обновлено в 11:28
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено в 05:57
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
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Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
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Хоккей
Деарне и Стольберг покинули омский «Авангард»
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Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
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В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок
MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки
Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.
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