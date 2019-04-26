Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техникиВести.Ru 09:42

В Красноярске на заводе "Красмаш" возник пожар. Предприятие производит ракетно-космическую технику, в том числе продукцию для оборонного комплекса страны. Инцидент произошел сегодня вечером, 26 апреля.
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Крупный пожар бушует на территории завода Красмаш

ДЕЛА.ru09:48

Опубликовано видео пожара в одном из цехов завода «Красмаш»

РИА Новости10:55

Распространение пожара на территории «КрасМаша» в Красноярске остановили. Площадь составила 20 тысяч квадратов

Newslab.ru11:53

Специалисты обезопасили ракетный завод «Красмаша» от пожара

Интерфакс12:20

Пожарные ведут проливку конструкций на месте возгорания на заводе в Красноярске

ТАСС14:19

В километре от пожара на территории Красмаша находятся цеха сборки ракет

ТВК10:34

В Красноярске на территории оборонного завода «Красмаш» бушует пожар

Городские новости. Красноярск10:20
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Футбол

Маурицио Сарри: У «Манчестер Юнайтед» есть шанс попасть в топ-4

Матч Челси - Манчестер Юнайтед пройдет 28 апреля на Олд Траффорд в 18:30 мск. Относительно матча все очевидно.
Обновлено в 10:54
Космос

В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Спорт

Ковтун может вернуться в фигурное катание

Обновлено в 15:11
Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика

В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным

Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Пьяный адвокат избил начальницу поезда в Петербурге

Обновлено в 07:04
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика

В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено в 06:20
Политика

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

В объятиях Железного человека: Кайли Дженнер примерила образ Капитана Марвел

Кайли примерила наряд Капитана Марвел, а её возлюбленный решил побыть в образе Железного человека.
Обновлено в 11:00
Экономика

Адыгейский сыр начнут экспортировать в Турцию

Молочные заводы Адыгеи планируют расширить рынок сбыта и начать поставки адыгейского сыра в Турцию Соответствующее соглашение 26 апреля заключили Красногвардейский молокозавод и турецкая компания lnnova Bedding.
Обновлено в 11:28
Наука

Определены наилучшие для творчества периоды жизни

Обновлено в 05:57
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Общество

Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях

В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Политика

Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Политика

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:30
Хоккей

Деарне и Стольберг покинули омский «Авангард»

Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Обновлено в 07:49
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года

Обновлено в 08:46
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