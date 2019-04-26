Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»Труд вчера в 10:59
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске. Как сообщила СМИ пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю, на предприятии, которое считается одним из столпов российской оборонки, загорелась крыша одного из корпусов.
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Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Политика
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Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.
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Иерусалимский патриархат не выдал священникам так называемой Православной церкви Украины специальные бейджи паломников, разрешающие участие в пасхальном служении в храме Гроба Господня.
Обновлено в 05:57
Общество
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Происшествия
Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
Футбол
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Обновлено в 06:47
Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
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Обновлено в 05:18
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено 25 апреля в 10:23
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В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
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Культура
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»
Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.
Обновлено в 04:13
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Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших
Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
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Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
Обновлено вчера в 05:41
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На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Общество
Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан
Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено 25 апреля в 02:18
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика
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Происшествия
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок
Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 04:33
Общество
Беглов сказал «спасибо» москвичам за уборку Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня поблагодарил рабочих из Москвы за уборку нашего города.
Обновлено в 05:37
Здоровье
В Приморье растет число не привитых против кори детей
В Приморском крае вызывает беспокойство ежегодный рост числа детей в возрасте от 1 года до 17 лет, не привитых против кори.
Обновлено вчера в 01:32
Политика
Путин назвал «страшилками» высокие расходы на паспорта для Донбасса
Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства в среду, 24 апреля.
Обновлено в 04:48