Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»Kazanfirst.ru вчера в 10:40

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар. Возгорание началось в одном из цехов по производству холодильников «Бирюса».
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Пожар на «Красмаше» удалось локализовать

Интерфаксвчера в 11:32

В Красноярске потушили пожар на территории завода

Московский Комсомолец00:33

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидирован

ТАССвчера в 22:10

Крупный пожар бушует на территории завода Красмаш

ДЕЛА.ruвчера в 09:48

На территории завода «Красмаш» ликвидировали открытое горение

РИА Новостивчера в 21:56

В километре от пожара на территории Красмаша находятся цеха сборки ракет

ТВКвчера в 10:34

В Красноярске горит один из цехов на территории завода «КрасМаш»

Newslab.ruвчера в 09:19
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Политика

Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины

Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой

Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Общество

Определены самые уязвимые пароли

По подсчетам NCSC, самый уязвимый пароль, обладатели которого чаще всего становятся жертвами кибертак — «123456» (23,2 млн взломов по всему миру).
Обновлено в 05:09
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Кино

Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

Обновлено вчера в 11:46
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Футбол

Агент Погба отменил встречу с руководством «МЮ»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола отменил встречу с руководством клуба.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку

Обновлено вчера в 20:43
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%

Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено вчера в 06:20
Спорт

Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Гаджеты

Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания

Обновлено в 04:15
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Культура

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
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