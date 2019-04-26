Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»Kazanfirst.ru вчера в 10:40
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар. Возгорание началось в одном из цехов по производству холодильников «Бирюса».
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Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Политика
Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины
Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой
Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Общество
Определены самые уязвимые пароли
По подсчетам NCSC, самый уязвимый пароль, обладатели которого чаще всего становятся жертвами кибертак — «123456» (23,2 млн взломов по всему миру).
Обновлено в 05:09
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом
Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Кино
Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Обновлено вчера в 11:46
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Агент Погба отменил встречу с руководством «МЮ»
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола отменил встречу с руководством клуба.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти на 50%
Исследования, проведенные учеными, показали, что люди с высокой концентрацией ПХБ в организме имели шанс преждевременной смерти на 50% выше, нежели испытуемые с более низкими показателями вредных веществ.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Спорт
Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания
Обновлено в 04:15
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Культура
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске
Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30