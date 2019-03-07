Происшествия

В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрииИзвестия 01:03

Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
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Что известно о тех, кто забросал мэрию Красноярска коктейлями Молотова

НГС.Красноярск04:31

Светит два уголовных дела: Задержаны подозреваемые в попытке поджога мэрии Красноярска

Царьград03:36

В Красноярске задержали участников нападения на здание горадминистрации

Ридус01:03

В Красноярске задержали двух мужчин по делу о поджоге мэрии коктейлями Молотова

Znak.com02:47

В Красноярске задержали напавших на мэрию поджигателей

ДЕЛА.ru01:15

Задержаны двое подозреваемых в попытке поджога мэрии Красноярска в день визита Путина

Росбалт03:12

В минувшее воскресенье мэрию Красноярска забросали бутылками с зажигательной смесью

Newslab.ru00:17
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Общество

Госдума приняла закон о фейковых новостях

В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Газпроме назвали полным аутом пропажу газопровода за 1,7 млрд рублей

Обновлено в 01:05
Общество

ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта

Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Безработная из-за долгов «заказала» экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

"По версии следствия, в феврале 2019 года у женщины возник преступный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого, в связи с образованием перед ним долга в размере 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Обновлено в 04:21
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Экономика

Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Экономика

Абрамович продал ВТБ 20% акций «Первого канала»

"ВТБ Капитал" выкупил у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей предпринимателю Роману Абрамовичу, 20% акций "Первого канала", сделка закрыта в среду, сообщил "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 04:48
Политика

Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности у границ России

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД

Конгресс США опубликовал законопроект о запрете использовать бюджетные средства на испытание, закупку или развертывание ракет, о которых говорится в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 01:10
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за дохода — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла.
Обновлено в 04:38
Политика

Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

На Чукотке пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании "Аврора" при приземлении на аэродроме "Купол" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 01:36
Спорт

Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде

Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:41
Политика

Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Обновлено в 03:26
Происшествия

На севере Индии прогремел взрыв на автобусной остановке

Обновлено в 02:22
Происшествия

На востоке Москвы грузовик выехал на тротуар и сбил пешехода

Обновлено в 04:29
Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

«Тим Эппл»: Дональд Трамп перепутал фамилию главы Apple

Президент США Дональд Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации.
Обновлено в 03:59
Политика

Владимир Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии

Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Суд обязал мать погибшей выплатить убийце 300 тысяч рублей

Обновлено в 02:23
Баскетбол

Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана

Обновлено в 02:59
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Футбол

Экс-тренер «Реала» подал в суд на клуб

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги подал в суд на клуб, сообщает AS.
Обновлено в 04:26
Политика

В Днепре сожгли машину активиста, пытавшегося задать вопрос Порошенко

Обновлено в 03:23
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа на Алтае

Обновлено в 03:49
Экономика

Профицит торгового баланса России в январе снизился на 13%

Профицит торгового баланса России в январе 2019 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года снизился на 13%, до $16 млрд, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 04:35
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