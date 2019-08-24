Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2РБК 12:18
Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Обновлено в 10:31
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Обновлено в 19:29
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Обновлено 21 августа в 20:02
Единоборства
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда
Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Авто
Объявлена стоимость одной из самых мощных моделей Ferrari
Стоимость новинки компания оценила в 430 000 евро. В продажу авто поступит уже в конце 2019 года.
Обновлено в 07:33
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Космос
Как открыли западные берега Северной Земли
Обновлено в 17:57
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Фигурное катание
Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»
"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
В Форт-Ирвине армия США тестирует новую систему РЭБ
Речь идёт о системе EWPMT для управления и контроля средств РЭБ с поддержкой боевых операций.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования
От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.
Обновлено в 17:02
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» благодаря хет-трику Левандовски
В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям
Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.
Обновлено в 10:37
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Кино
Анонсированы новые сериалы четвертой кинофазы Marvel
Студия Marvel анонсировала новые сериалы для платформы Disney+, они войдут в четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 03:49
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.
Обновлено в 19:33
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено в 14:53
Экономика
С чем связаны резкие колебания курса биткоина в августе
В августе курс биткоина показывал серьёзную неопределённость — от закрепления на уровне $10 тыс. и последовательного роста ($12 тыс.) до падения за сутки почти на $800.
Обновлено в 03:24
Общество
На Тайване из-за тайфуна отменили более 350 авиарейсов
Из-за тайфуна «Байлу» в Тайване отменили более 350 авиарейсов. Власти опасаются, что на острове могут начаться наводнения.
Обновлено в 07:59
Экономика
Сотрудники ГАЗ могут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», которая принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, может ввести для сотрудников четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Коммерсант».
Обновлено вчера в 03:37