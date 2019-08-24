Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2РБК 12:18

Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
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Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

ТАСС13:54

Источник заявил, что разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным

Интерфакс12:33

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

РБК12:18

В Краснодарском крае вертолет разбился во время сельхозработ

РИА Новости12:01

Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

Эхо Москвы14:00

Названа возможная причина падения вертолёта Ми-2 на Кубани

RT на русском13:28

Фото с места крушения вертолета Ми-2 на Кубани

РЕН ТВ11:58
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Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Обновлено в 08:43
Единоборства

Ковалёв нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO

Россиянин Сергей Ковалёв одержал досрочную победу над британцем Энтони Ярдом в поединке в защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Обновлено в 15:51
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников

Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему

Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03
Футбол

«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Технологии

Российское аэротакси Begaero впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Планируется, что перспективное аэротакси сможет совершать вертикальный взлет и посадку.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Автоспорт

Даниил Квят: «Пике советов не дает»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят принял участие в мероприятии Toro Rosso Show Run Powered by Neste в Петербурге.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Обновлено в 16:27
Хоккей

«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею

Столичное «Динамо» одержало победу над клубом «Спартак» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Обновлено вчера в 11:30
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Футбол

«Реал» упустил победу в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом»

Обновлено в 15:06
Происшествия

«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".
Обновлено в 16:35
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено в 16:07
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине

Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.
Обновлено в 14:14
Кино

Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
Обновлено в 04:09
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Хоккей

«Локомотив» победил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД

Обновлено в 12:18
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Гаджеты

Клиенты Apple стали реже покупать новые модели iPhone

Специалисты компании Strategy Analytics выяснили, что пользователи Apple стали намного реже покупать iPhone.
Обновлено в 14:31
Главное