Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землюРИА Новости 13:09

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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В Краснодаре полиция проводит проверку после появления видео с издевательством над ребенком в детсаду

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