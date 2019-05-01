Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землюРИА Новости 13:09
На опубликованных кадрах женщина на глазах у детей наказывает мальчика, который, по ее словам, обижает и "душит" воспитанников. Заведующая поставила ребенка на колени, с силой прижала его голову к земле и заставила целовать землю. При этом она неоднократно оскорбила мальчика.
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В Краснодаре полиция проводит проверку после появления видео с издевательством над ребенком в детсаду
Краснодарские известия09:52
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
Анчелотти – Касильясу: «Мы с тобой, капитан»
Анчелотти с 2013 по 2015 год возглавлял «Реал», в котором в это время выступал Икер Касильяс. Касильяс перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
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Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Футбол
Денис Черышев – Касильясу: «Ты пример для подражания»
Надеюсь, что совсем скоро ты вновь сможешь играть. Ты пример для подражания, — написал Черышев на своей странице в Twitter.
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Происшествия
МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России
Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подвергла критике поведение Меган Маркл
Звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмотрела соперничество герцогинь на фоне ситуации с родами.
Обновлено в 10:33
Общество
В Риге прошел марш против ликвидации русских школ
Обновлено в 07:20
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Политика
«Ночные волки» прибыли в Варшаву
Обновлено в 07:20
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Максим Галкин даст в Брянске большой юмористический концерт
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Хоккей
Вратарь Устименко подписал контракт новичка с «Филадельфией»
Вратарь Кирилл Устименко подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
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Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы
Обновлено в 14:00
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13