Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землюИзвестия вчера в 19:00
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов. По его словам, женщина оставит должность в ближайший рабочий день, пишут «Кубанские новости».
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В Краснодаре полиция проводит проверку после появления видео с издевательством над ребенком в детсаду
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Заведующую краснодарским детсадом уволят по статье за издевательства над ребенком
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