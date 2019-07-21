Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улицРоссийская газета 12:37

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.
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На затопленной улице Московской в Краснодаре работает спецтехника МЧС

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В Краснодаре подтопления ликвидируют на 30 участках

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Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 –2025 годы.
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Предостережение вынесли иркутскому министру из-за наводнения

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Происшествия

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Спортсменки женской сборной России по регби-7 стали победительницами чемпионата Европы, который проходил в Харькове.
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