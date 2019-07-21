Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улицРоссийская газета 12:37
Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.
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Политика
Экзитпол: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 13:12
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Политика
Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады
Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.
Обновлено в 12:41
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 14:19
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Общество
Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.
Обновлено в 13:27
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Футбол
Депай выпустил клип, в котором снялся хавбек «Краснодара» де Вильена
В клипе снялись его соотечественники — полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена и хавбек «Ромы» Джастин Клюйверт.
Обновлено в 11:50
Политика
Президент Казахстана рассказал о своем отношении к лести
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что игнорирует лесть, поскольку «грош цена этим словам».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев
В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Общество
Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 –2025 годы.
Обновлено вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Общество
Предостережение вынесли иркутскому министру из-за наводнения
Обновлено в 09:34
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Спорт
Сборная России по регби выиграла чемпионат Европы
Спортсменки женской сборной России по регби-7 стали победительницами чемпионата Европы, который проходил в Харькове.
Обновлено в 12:42
Политика
На выборах в парламент Украины завершено голосование на первом участке
Завершено голосование на выборах в Верховную раду Украины на первом из участков — в посольстве Украины в Австралии, расположенном в Канберре, сообщили в избирательной комиссии в воскресенье, 21 июля.
Обновлено в 07:39
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
Обновлено в 09:04
Кино
Вышел трейлер мистического триллера «Девятая»
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено в 11:20
Кино
Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
«Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.
Обновлено в 12:47