Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену ВердиКраснодарские известия вчера в 08:08

Сегодня, 5 апреля, в аэропорту Краснодара задержали пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности и здоровья пациента. По информации СМИ, женщину арестовали, когда она пыталась улететь в Израиль.
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В Краснодарском крае арестовали лжехирурга, навредившую пациентке

РИА Новостивчера в 10:53

На два месяца арестована хирург Верди в Краснодаре

Блокнот Краснодарвчера в 10:05

В Краснодаре арестована пластический хирург Алена Верди

Кубанские новостивчера в 11:24

У задержанной в аэропорту Краснодара лжехирурга Алены Верди провели обыски

Кубань 24вчера в 11:34

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца хирурга, подозреваемую в некачественных услугах

ТАССвчера в 09:28

В Краснодаре задержана лже-хирург Алена Верди, уродовавшая пациенток

КП - Кубаньвчера в 06:23

Опубликовано видео обысков у уродовавшей клиенток пластического хирурга Алены Верди

РЕН ТВвчера в 06:07
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Армия и оружие

Минобороны РФ получит 150 тыс. новых автоматов Калашникова

Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
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Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:40
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Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью интернет-редакции официального сайта

ГД и Совет Федерации все же вышли на компромиссное решение.
Обновлено в 03:00
Футбол

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Футбол

«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Саутгемптоном»

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» 5 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено вчера в 16:48
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Авто

Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России

Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:43
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Жизнь в розовом цвете: Ольга Бузова выбрала свой оттенок весны

Обновлено вчера в 11:34
Политика

Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении

Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков

После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Гаджеты

Ноутбуки для игр становятся всё популярнее

Что касается игровых мониторов, то их отгрузки составят 6,4 млн штук — плюс 21,3 % по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:01
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено вчера в 10:03
Здоровье

Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей

Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие

С-400 в Турции могут рассекретить возможности F-35

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Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

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Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

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Футбол

Неудержимый Златан забил четвертый мяч в трех стартовых играх MLS

Гол Ибрагимовича стал четвертым в трех играх. Больше него забил только мексиканец Карлос Вела (6).
Обновлено в 03:35
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
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