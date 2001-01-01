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В Краснодаре введут в эксплуатацию долгострой ЖК «Изумрудный»

Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара

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