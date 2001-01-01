Экономика
В Краснодаре введут в эксплуатацию долгострой ЖК «Изумрудный»Кубань 24 вчера в 09:14
Как пояснил Первышов, активная достройка комплекса началась три года назад — с начала работы межведомственной комплексной комиссии, организованной по инициативе губернатора. Уже через три недели дольщики начнут получать ключи от квартир, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С начала 2019 г. в Краснодаре достроили 16 проблемных домов
Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодаравчера в 11:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
На концерте ко Дню флага задержали активистов «бессрочного протеста»
По некоторым данным, задержания проводили сотрудники центра "Э". Как стало известно в эти минуты, четверых активистов, в том числе, Мисик отпустили.
Обновлено в 07:30
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Иран сообщил об испытании своей новой ракеты
Обновлено в 06:12
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский объявил 29 августа Днём памяти защитников Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 29 августа Днём памяти защитников Украины, погибших «в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность» страны.
Обновлено в 05:42
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Культура
Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис
Американка Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Общество
Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» под Омском
За рулем автобуса находился 61-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и 7 пассажиров "Газели", их доставили в больницу.
Обновлено в 02:25
Политика
Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в горной отрасли
Ко Дню шахтера президент дал поручения по исправлению ситуации, когда к горнякам относились несправедливо.
Обновлено в 07:17
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
Общество
Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей мечети в Европе
Президент Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети - "Гордость мусульман", сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро ему приходят смс-сообщения от Генерального штаба ВСУ.
Обновлено в 08:04
Футбол
Сын наставника «Атлетико» отказался от перехода в клуб РПЛ
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено 22 августа в 07:14
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал снимок двойного свидания Аллы Пугачевой в Юрмале
Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым снимком с Юрмалы. Телеведущий показал сюжет двойного свидания супруги Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:55
Экономика
«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб
Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг.
Обновлено вчера в 07:42