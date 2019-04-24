В Краснодаре волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Быками»Московский Комсомолец 12:18

«Ротор» 24 апреля в матче 33-го тура первенства ФНЛ разделил очки с «Краснодаром-2». В Краснодаре молодые «Быки» (прозвище краснодарского клуба из-за его эмблемы – прим. авт.) до перерыва владели мячом почти 70 % игрового времени. Соперники нанесли по семь ударов по воротам друг друга.

В Краснодаре волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Быками»

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