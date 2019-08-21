Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельбаРБК вчера в 18:58
Неизвестные открыли стрельбу в центре Краснодара. Соответствующую видеозапись очевидцев опубликовало в своем YouTube издание «Свободные медиа». Инцидент произошел в районе Вишняковского рынка на фоне выяснения отношений между группой мужчин.
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Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов
Хакерская группа Silence в период с июня 2016 года по июнь 2019 года украла с банковских счетов не менее 272 млн рублей, следует из отчёта исследовательской компании Group-IB.
Обновлено в 00:08
Футбол
Дмитрий Сычев объявил о возможном возобновлении карьеры
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе
Австралия присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направит в Персидский залив ограниченный военный контингент.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Путин и Мирзиёев могут вместе посетить военные учения «Центр-2019»
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США
В апреле Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
«Дылда» с «Подбросами» поборются за премии Европейской киноакадемии
Российские фильмы "Дылда" и "Подбросы" попали в предварительный список претендентов на премии Европейской киноакадемии за 2019 год.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Приамурье ребенок отравился газом
По предварительной версии, смерть ребенка наступила от отравления газом. Как сообщили очевидцы, газ дети вдыхали из баллончика.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью
Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.
Обновлено вчера в 08:49
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Обновлено вчера в 22:28
Общество
В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
LG расширила штат в четыре раза для производства камер iPhone 11
Как выяснилось, производством камер для iPhone 11 занялась компания LG, которой пришлось ради производства камер iPhone 11 расширить штат в четыре раза.
Обновлено вчера в 13:20