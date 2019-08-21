Происшествия

В центре Краснодара произошла стрельбаРБК вчера в 18:58

Неизвестные открыли стрельбу в центре Краснодара. Соответствующую видеозапись очевидцев опубликовало в своем YouTube издание «Свободные медиа». Инцидент произошел в районе Вишняковского рынка на фоне выяснения отношений между группой мужчин.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Перестрелка в центре Краснодара попала на видео

Свободные Медиавчера в 17:35

Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре

ТАССвчера в 17:53

Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Краснодара

РИА Новостивчера в 18:58

Появилось видео массовой ночной перестрелки в Краснодаре

Югополисвчера в 18:25

Очевидцы сообщают о стрельбе на Вишняковском рынке

Россия.Кубаньвчера в 17:59

В центре Краснодара вооруженные мужчины устроили перестрелку (видео)

Кубанские новостивчера в 17:12

Видео: выстрелы раздаются на улице Краснодара

РЕН ТВвчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Обновлено вчера в 14:35
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Экономика

Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов

Хакерская группа Silence в период с июня 2016 года по июнь 2019 года украла с банковских счетов не менее 272 млн рублей, следует из отчёта исследовательской компании Group-IB.
Обновлено в 00:08
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о возможном возобновлении карьеры

Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе

Австралия присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направит в Персидский залив ограниченный военный контингент.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Путин и Мирзиёев могут вместе посетить военные учения «Центр-2019»

Обновлено вчера в 10:51
Политика

Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США

В апреле Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США.
Обновлено вчера в 16:45
Кино

«Дылда» с «Подбросами» поборются за премии Европейской киноакадемии

Российские фильмы "Дылда" и "Подбросы" попали в предварительный список претендентов на премии Европейской киноакадемии за 2019 год.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Приамурье ребенок отравился газом

По предварительной версии, смерть ребенка наступила от отравления газом. Как сообщили очевидцы, газ дети вдыхали из баллончика.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью

Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.
Обновлено вчера в 08:49
Космос

Российские спутники составят карту озонового слоя Земли

Обновлено вчера в 19:58
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем

У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы

Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Землетрясение произошло в Новосибирской области

Обновлено вчера в 22:28
Общество

В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии

Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты

LG расширила штат в четыре раза для производства камер iPhone 11

Как выяснилось, производством камер для iPhone 11 занялась компания LG, которой пришлось ради производства камер iPhone 11 расширить штат в четыре раза.
Обновлено вчера в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное