В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Инцидент произошел 29 ноября в Фестивальном микрорайоне. По предварительным данным, злоумышленник стрелял из травматического пистолета.

В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

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