Транспорт

В Краснодаре из-за ливня встали трамваиКубань 24 07:02

В Краснодаре ливень подтопил улицы и трамвайные пути. Из-за этого на некоторых участка остановились трамваи. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
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