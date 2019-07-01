Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваиКубань 24 07:02
В Краснодаре ливень подтопил улицы и трамвайные пути. Из-за этого на некоторых участка остановились трамваи. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
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В Краснодаре на подтопленных из-за дождя улицах восстановлено движение трамваев
Кубанские новости11:16
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