Общество
В Краснодаре из-за ливня встали трамваиКП - Кубань 09:59
На залитых дождем улицах Краснодара остановилось движение трамваев. Составы встали на Коммунаров, Садовой и Вишняковской. В КТТУ просят горожан проявить понимание и по возможности не выходить из дома.
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В Краснодаре на подтопленных из-за дождя улицах восстановлено движение трамваев
Кубанские новости11:16
В Краснодаре на улицах Переходной и Буденного восстановлено движение трамваев
Краснодарские известия10:34
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Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
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В прокате криминальная комедия «Искусство обмана»
В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
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В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
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В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
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Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
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«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
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