Общество

В Краснодаре из-за ливня встали трамваиКП - Кубань 09:59

На залитых дождем улицах Краснодара остановилось движение трамваев. Составы встали на Коммунаров, Садовой и Вишняковской. В КТТУ просят горожан проявить понимание и по возможности не выходить из дома.
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В Краснодаре на подтопленных из-за дождя улицах восстановлено движение трамваев

Кубанские новости11:16

В Краснодаре на улицах Переходной и Буденного восстановлено движение трамваев

Краснодарские известия10:34

В Краснодаре восстановили движение трамваев на ул. Переходной и ул. им. Буденного

ЮГ Times11:51

Движение трамваев в Краснодаре восстановили

КП - Кубань11:11

В Краснодаре за день выпала почти месячная норма осадков

Деловая газета. Юг13:38

В Краснодаре ливень подтопил дворы и дороги, местами встали трамваи

Юга.ру09:09

В Краснодаре подтопления ликвидируют на 30 участках

Кубань 2410:48
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Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Обновлено в 15:39
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

По предварительным подсчетам, новый парламент сформируют пять партий, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", набирая более 40%.
Обновлено в 18:20
Гаджеты

Бюджетный смартфон Lenovo K11 позирует на рендере

Одним из следующих смартфонов Lenovo окажется модель K11 — представительница бюджетной линейки.
Обновлено в 02:42
Авто

Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada

Обновлено в 12:00
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика

Партия «Голос» отвергла возможность коалиции с пророссийскими силами

Ранее Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку обсудить возможность создания парламентской коалиции.
Обновлено в 15:23
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика

Депутат Рады: Украинцев ждет очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
Обновлено в 18:54
Политика

Медведчук заявил об исключительной оппозиции Зеленскому в Раде

Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «кум Путина» Виктор Медведчук после подведения первых итогов выборов в Верховную раду заявил, что в украинском парламенте его партия будет «исключительно оппозиционной» - это сознательное и давно выношенное решение.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме

Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
Обновлено в 17:08
Политика

Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»

Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Кино

В прокате криминальная комедия «Искусство обмана»

В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
Обновлено в 18:13
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Стендап-комик умер на сцене во время выступления в Дубае

Обновлено в 09:43
Происшествия

Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Кино

Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено 19 июля в 18:57
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1»

Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
Обновлено в 17:29
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений между Россией и САР

Обновлено в 03:48
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России

Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке

Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Авто

Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Резиновые пули и слезоточивый газ применили в ходе протеста в Гонконге

Обновлено в 13:20
Технологии

«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»

Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено в 17:02
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