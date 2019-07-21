Общество
В Краснодаре из-за ливня встали трамваиКП - Кубань 09:59
На залитых дождем улицах Краснодара остановилось движение трамваев. Составы встали на Коммунаров, Садовой и Вишняковской. В КТТУ просят горожан проявить понимание и по возможности не выходить из дома.
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В Краснодаре на подтопленных из-за дождя улицах восстановлено движение трамваев
Кубанские новости11:16
В Краснодаре на улицах Переходной и Буденного восстановлено движение трамваев
Краснодарские известия10:34
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
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Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
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По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
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Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.
Обновлено в 16:39
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Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
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Космос
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Итальянский астронавт Лука Пармитано записал музыкальный сет вместе с диджеем Le Shuuk, который 20 июня будет транслироваться во время выхода в открытый космос.
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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
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Технологии
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Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
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«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
«Рубин» одержал победу над «Динамо» в рамках 2-го тура РПЛ.
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Счет и меч: у клиентов крупнейших банков пытались похитить 24 млрд
По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей.
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Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
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Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
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В Донбассе у КПВВ «Майорское» саперы нашли артиллерийскую мину
«Приблизительно в 12.10 группой разминирования ГСЧС, в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда Майорское, неподалеку от обочины дороги, обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
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Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле
На заключительном дне «Рандеву» появилась и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.
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Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз
Обновлено 18 июля в 08:45