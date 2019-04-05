Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»Российская газета 11:10
Как раннее писала "РГ", уголовные дела были возбуждены в отношении 36-летней пластического хирурга и 31-летнего генерального директора частной клиники Краснодара. По данным следствия, 3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частную клинику - хотела подкорректировать форму живота.
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