Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»Российская газета 11:10

Как раннее писала "РГ", уголовные дела были возбуждены в отношении 36-летней пластического хирурга и 31-летнего генерального директора частной клиники Краснодара. По данным следствия, 3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частную клинику - хотела подкорректировать форму живота.
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В Краснодаре задержана лже-хирург Алена Верди, уродовавшая пациенток

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ТАСС09:28

В Краснодаре арестована пластический хирург Алена Верди

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В Краснодарском крае арестовали лжехирурга, навредившую пациентке

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Блокнот Краснодар10:05

Опубликовано видео обысков у уродовавшей клиенток пластического хирурга Алены Верди

РЕН ТВ06:07
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Экономика

«ВТБ Капитал» приобрел 6,69% группы ЛСР

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Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
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Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Суд отправил под стражу одного из ингушских активистов

Суд отправил под стражу одного из ингушских активистов Нальчикский городской суд на два месяца арестовал Амира Осканова, подозреваемого по части 2 статьи 318 УК (применение насилия к полицейскому), рассказал "Медиазоне" его адвокат Кязим Атабиев.
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Экономика

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Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

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Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
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Вышел трейлер криминала «Домино» с Николаем Костер-Вальдау

Обновлено в 04:21
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 11:31
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
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Авто

Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo

Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено в 11:28
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Минобороны: Лагерь «Рукбан» смогли покинуть около тысячи беженцев

Обновлено в 15:46
Общество

Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу

Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Финансы

В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к росту

Низкая безработица поддержит рост акций Темпы роста занятости в США ускорились в марте, а безработица осталась на уровне 3,8%.
Обновлено в 09:01
Единоборства

Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

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Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в канадские парламентские выборы, которые должны пройти осенью этого года.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
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Экономика

МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters.
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Космос

Макет лунной базы появится в Московском планетарии ко Дню космонавтики

Ко Дню космонавтики в Московском планетарии появится макет российской лунной базы, сообщает пресс-служба планетария.
Обновлено в 09:45
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