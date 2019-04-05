В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»Российская газета 11:10

Как раннее писала "РГ", уголовные дела были возбуждены в отношении 36-летней пластического хирурга и 31-летнего генерального директора частной клиники Краснодара. По данным следствия, 3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частную клинику - хотела подкорректировать форму живота.

Транспорт Новые остановки организуют на время закрытия участка фиолетовой ветки 18 маршрутов наземного транспорта станут бесплатными на время закрытия участка фиолетовой ветки метро Для строительства Некрасовской линии: с 6 по 10 апреля включительно не будет работать участок фиолетовой ветки метро Участок фиолетовой ветки не будет работать в связи со строительством Некрасовской линии.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов Москва выиграла спор с Киевом во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничения транзита украинских товаров по территории РФ.

Экономика «Магнит» захотел купить «Ленту» Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.

Футбол СМИ: «Реал» согласовал контракт с Йовичем Как утверждает Bild, "королевский клуб" уже согласовал контракт с 21-летним сербом. Соглашение с Йовичем будет рассчитано на шесть лет.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Политика «Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».

Происшествия Одного из организаторов протестов отправили под арест Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.

Культура Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Политика Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Интернет Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Политика Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.

Политика Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Происшествия Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.

Футбол Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео» Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.