Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»Российская газета вчера в 11:10
Как раннее писала "РГ", уголовные дела были возбуждены в отношении 36-летней пластического хирурга и 31-летнего генерального директора частной клиники Краснодара. По данным следствия, 3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частную клинику - хотела подкорректировать форму живота.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Политика
Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот
25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:59
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»
Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Обновлено в 02:07
Общество
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей
Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщил о потерях украинских боевиков в Донбассе
Напомним, на протяжении пятницы украинские боевики вели обстрелы на основных направлениях фронта в ДНР.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов
В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать.
Обновлено вчера в 16:44
Наука
Впервые запечатлена траектория колебательного движения молекулы
От структурных перестроек химических молекул до работы молекулярной машины рибосомы — все динамические процессы в природе связаны с колебательным движением.
Обновлено вчера в 08:20
Наука
«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин
Поиск связей между привлекательностью и определенными особенностями в ДНК показал, что эти самые особенности разнятся для мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты
Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров
Обновлено вчера в 03:34
Политика
США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро
Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики
Обновлено вчера в 10:44
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Авто
Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи
Ford EcoSport Изготовитель – «Соллерс – Набережные Челны» Год выпуска – 2018 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2018 года Пробег на момент отчета – 16 500 км Публикация в ЗР № 12, 2018 Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки
Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05