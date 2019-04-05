Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»Российская газета вчера в 11:10

Как раннее писала "РГ", уголовные дела были возбуждены в отношении 36-летней пластического хирурга и 31-летнего генерального директора частной клиники Краснодара. По данным следствия, 3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частную клинику - хотела подкорректировать форму живота.
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В Краснодарском крае арестовали лжехирурга, навредившую пациентке

РИА Новостивчера в 10:53

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца хирурга, подозреваемую в некачественных услугах

ТАССвчера в 09:28

В Краснодаре задержана лже-хирург Алена Верди, уродовавшая пациенток

КП - Кубаньвчера в 06:23

У задержанной в аэропорту Краснодара лжехирурга Алены Верди провели обыски

Кубань 24вчера в 11:34

На два месяца арестована хирург Верди в Краснодаре

Блокнот Краснодарвчера в 10:05

В Краснодаре арестована пластический хирург Алена Верди

Кубанские новостивчера в 11:24

Опубликовано видео обысков у уродовавшей клиенток пластического хирурга Алены Верди

РЕН ТВвчера в 06:07
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Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди

В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Политика

Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:59
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»

Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Музыка

Лазарев назвал главного соперника на Евровидении

Обновлено в 02:07
Общество

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено вчера в 15:26
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Япония отправила истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено в 02:31
Происшествия

Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей

Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщил о потерях украинских боевиков в Донбассе

Напомним, на протяжении пятницы украинские боевики вели обстрелы на основных направлениях фронта в ДНР.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов

В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать.
Обновлено вчера в 16:44
Наука

Впервые запечатлена траектория колебательного движения молекулы

От структурных перестроек химических молекул до работы молекулярной машины рибосомы — все динамические процессы в природе связаны с колебательным движением.
Обновлено вчера в 08:20
Наука

«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин

Поиск связей между привлекательностью и определенными особенностями в ДНК показал, что эти самые особенности разнятся для мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты

Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Обновлено вчера в 03:34
Политика

США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро

Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.
Обновлено в 03:13
Политика

Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики

Обновлено вчера в 10:44
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
Авто

Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи

Ford EcoSport Изготовитель – «Соллерс – Набережные Челны» Год выпуска – 2018 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2018 года Пробег на момент отчета – 16 500 км Публикация в ЗР № 12, 2018 Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки

Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
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