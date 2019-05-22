Футбол
Состав «Краснодара» может пополнить полузащитник «Зволле»Soccer.ru вчера в 18:46
Атакующий полузащитник "Зволле" Юнес Намли может продолжить карьеру в "Краснодаре". По словам агента датского футболиста Ривьена Канхая, в настоящий момент Намли находится в России. Мы заняты переговорами с несколькими клубами.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено 20 мая в 14:29
Политика
Климкин с одобрением воспринял первые назначения Зеленского
Первые кадровые назначения, которые произвёл недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Павел Климкин воспринял с «искренним уважением».
Обновлено в 00:46
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
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Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
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Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси
Борт авиакомпании "КрасАвиа" прервал сегодня полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за технической неполадки.
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Происшествия
Пьяный кузбассовец прокатил на капоте автомобиля инспектора ДПС
Полицейский прыгнул на капот машины. Водитель начал резко метать автомобиль из стороны в сторону, чтобы сбросить человека с капота.
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Политика
Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского
Кадровая политика Владимира Зеленского столкнулась с первым конфузом при распределении должностей в администрации нового президента.
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Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Полиция пресекла производство поддельной косметики в столице
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный цех на Дмитровском шоссе, где производили косметику под видом популярных торговых марок.
Обновлено в 01:06
Общество
В Екатеринбурге демонтируют забор у Храма-на-Драме
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Обновлено вчера в 00:43
Наука
Самки бонобо помогают сыновьям находить лучших для совокупления
Специалисты установили, что такое взаимодействие самок и их сыновей позволяет в три раза больше сделать детенышей, в отличие от тех, у которых мать умерла или покинула группу.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Кемерове в результате ДТП загорелись автомобили
В результате столкновения транспортные средства загорелись. Сотрудники МЧС получили сигнал о произошедшем в 7:40.
Обновлено в 00:35
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Транспорт
Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин
Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства
В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению
Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
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Происшествия
Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин
Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
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Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России.
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Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
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Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Врачи из Санкт-Петербурга хотят переехать в Дербент
Глава отметил, что теперь отпадет необходимость ездить в Санкт-Петербург на консультацию.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei
Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
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