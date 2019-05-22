Футбол
В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» НамлиSport24.ru 17:45
Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли. О переговорах с российским клубом рассказал представитель 24-летнего датского хавбека Ревьен Канхай.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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