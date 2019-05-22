Футбол
В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» НамлиSport24.ru вчера в 17:45
Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли. О переговорах с российским клубом рассказал представитель 24-летнего датского хавбека Ревьен Канхай.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром
Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»
Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком мультимедийного программного обеспечения для 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan.
Обновлено вчера в 03:45
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
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Авто
Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом
В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России
Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет. Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
В США прошли марши против ограничения прав на аборты
Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Найденные при обыске у ростовского замгубернатора часы оценили в 7 млн рублей
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Роспотребнадзор объяснил, в каком купальнике можно ходить в бассейн
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из Европы
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Космос
В РАН рассказали о возможностях российского тяжелого лунохода
По словам заведующего лабораторией, луноход войдет в состав автоматической межпланетной станции "Луна-29" и будет запущен "примерно в 2027-2028 годах, то есть до 2030 года".
Обновлено вчера в 20:29
Авто
Skoda Rapid получит новый турбомотор
На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
США показали фото перехвата российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 14:27
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Памятник Кобзону открыли в Москве
Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено вчера в 17:32
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:35