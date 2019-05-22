Футбол

В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» НамлиSport24.ru 17:45

Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли. О переговорах с российским клубом рассказал представитель 24-летнего датского хавбека Ревьен Канхай.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Состав «Краснодара» может пополнить полузащитник «Зволле»

Soccer.ru18:46

СМИ: полузащитник «Зволле» Намли может стать игроком «Краснодара»

Спорт-Экспресс17:50

Хавбек «ПЕК Зволле» Намли близок к переходу в «Краснодар»

Чемпионат17:22

В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли

Sport24.ru17:45

«Краснодар» просматривает датского полузащитника

Sport.ru18:29

«Краснодар» может подписать хавбека «Зволле» Намли

Бомбардир.ру18:07

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере хавбека «Зволле» Намли

Sports.ru17:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
Космос

Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году

Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Космос

Ученые выяснили, как Солнце перехватывает воду с Марса

Обновлено в 12:26
Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

Обновлено в 11:02
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Экономика

Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный»

Фонд Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный» с требованием провести внеочередное собрание акционеров.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Стефания Маликова попробовала себя в роли дизайнера выпускных платьев

Стефания Маликова опубликовала в соцсети Instagram новые фотографии и рассказала, что решила попробовать свои силы в роли дизайнера платьев.
Обновлено в 13:08
Общество

Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовок

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила об отмене во вторник ряда рейсов из Москвы в итальянские города из-за забастовок – в Болонью, Милан и Рим.
Обновлено в 10:35
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 18:57
Происшествия

Сотни мурманчан простились с погибшими в Шереметьево

Сотни мурманчан пришли сегодня в ДК им. Кирова, проститься с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево, в которой трагически погибли 26 северян.
Обновлено в 04:51
Транспорт

В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов

Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено в 16:00
Авто

Осенью начнутся продажи перелицованного Chevrolet Tracker

Бренд Buick собирается вывести на китайский авторынок свой новый кроссовер Encore. Продажи новинки в Поднебесной стартуют осенью 2019-го.
Обновлено в 09:21
Футбол

«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»

Напомним, что французский клуб рассматривал возможность перехода Аллана во время зимнего трансферного окна и даже сделал предложение в размере 100 миллионов евро, однако президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в январе отказывался продавать полузащитника менее чем за 120 миллионов.
Обновлено в 13:01
Политика

Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков

Обновлено в 18:24
Экономика

Дочернее предприятие «Трансмашхолдинга» планирует участвовать в тендере в Парагвае

Компания "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга") намерена участвовать в тендере на пригородный поезд в Парагвае и уже подала заявку в качестве потенциального поставщика.
Обновлено в 20:35
Политика

Китай упрекнул США в «перемене позиций» по торговым переговорам

Китай готов возобновить торговые переговоры с США, несмотря на постоянные «перемены позиций» Вашингтона во время торговых консультаций, заявил посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай в эфире телеканалу Fox News.
Обновлено в 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное