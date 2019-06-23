Футбол
В «Краснодар» может перейти еще один футболист из чемпионата ГолландииSport24.ru 03:24
Полузащитник голландского клуба АЗ Уссама Идрисси близок к переходу в «Краснодар», сообщает AD. 23-летний вингер сборной Марокко может стать третьим футболистом из Эредивизи, перешедшим в «Краснодар» в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
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