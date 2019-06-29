Хлопок газа произошёл в жилом доме в КовровеRT на русском вчера в 23:41

10 июня в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В результате произошедшего погиб один человек. В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

Авто Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Авто Кросс-купе Lada показали на рендерах В результате купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах, где показали машину с фирменным Х-стилем.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Происшествия Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.

Политика Трамп назвал Путина прекрасным парнем Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Политика Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу» Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Здоровье В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.

Наука Риск развития заболевания Альцгеймера может подсказать качество сна Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, сделали вывод о том, что прогрессирующее ухудшение качества сна среди людей в возрасте 50–60 лет может являться признаком спутанных белков в их мозге.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих стала прабабушкой Алиса Фрейндлих – известная советская и российская актриса, которая навсегда взяла в плен сердца зрителей уже несуществующей страны.

Происшествия Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале.

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Авто Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.

Политика В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.