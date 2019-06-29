Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в КовровеRT на русском вчера в 23:41
10 июня в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В результате произошедшего погиб один человек. В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Кросс-купе Lada показали на рендерах
В результате купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах, где показали машину с фирменным Х-стилем.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Единоборства
Нурмагомедов продемонстрировал свои баскетбольные навыки
Обновлено в 04:07
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Политика
Трамп назвал Путина прекрасным парнем
Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.
Обновлено вчера в 09:33
Наука
Риск развития заболевания Альцгеймера может подсказать качество сна
Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, сделали вывод о том, что прогрессирующее ухудшение качества сна среди людей в возрасте 50–60 лет может являться признаком спутанных белков в их мозге.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
Алиса Фрейндлих – известная советская и российская актриса, которая навсегда взяла в плен сердца зрителей уже несуществующей страны.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале.
Обновлено в 03:50
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:44