Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартиреРБК 00:46
В июне взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. В результате пострадали две женщины, кроме того, из-за хлопка мужчину ударной волной выбросило на улицу, позднее он умер.
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Сотрудники МЧС и полиции пострадали при тушении пожара во Владимирской области (версия 2)
Интерфакс - Россия00:03
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В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
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Происшествия
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Реформа ВТО неизбежна, заявил премьер-министр Японии по итогам саммита G20.
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Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».
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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
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Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
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В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
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Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
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Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Один человек погиб, шесть пострадали при ДТП в центре Перми
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Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
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Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
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Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
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Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
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