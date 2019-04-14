В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиковRT на русском 12:10

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства. На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты.

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

Происшествия В Непале столкнулись самолет и вертолет В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.

Авто Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.

Космос Появилось видео полета самого большого в мире самолета Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems, совершил свой первый полет.

Происшествия В результате торнадо в Техасе погибли дети В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.

Экономика Издателей подпишут на рост тарифов Стоимость доставки прессы снова вырастет В 2020 году "Почта России" планирует увеличить тарифы на доставку прессы, "повышение составит не более 10 %", рассказал "Ъ" заместитель гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Политика Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.

Автоспорт Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.

Экономика Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Футбол «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Общество В Чикаго из-за метели отменили более 1 тыс. авиарейсов Более 1 тыс. авиарейсов отменены в двух аэропортах города Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс.

Транспорт «Автодор» повысил тарифы для платных дорог Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.

Армия и оружие Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала» Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".

Общество Температура воздуха опустится до минус 12 градусов На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.

Политика Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.

Экономика РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Общество «Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Общество Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.

Хоккей Гусев подписал контракт с «Вегасом» В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.

Общество Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).

Общество Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.

Общество На Урале и в Сибири предложили провести «перепись» хвостохранилищ Ученые предложили составить полный реестр всех хвостохранилищ, в которых содержатся токсичные отходы горнорудной промышленности.