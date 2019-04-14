Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиковRT на русском 12:10

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства. На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты.
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В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

Газета.Ru16:48

Одного из пропавших школьников под Костромой нашли мертвым в реке

URA.Ru12:59

Тело ребёнка в Костромской области нашли спустя неделю после исчезновения

Говорит Москва12:22

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

RT на русском12:10

Под Костромой нашли тело одного из пропавших мальчиков

РИА Новости11:55

Один из пропавших в Костромской области школьников найден мертвым

ТАСС11:54

Под Костромой в реке нашли тело пропавшего неделю назад мальчика

Московский Комсомолец12:23
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:44, Ашберн
Шоу-бизнес

«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей

Обновлено в 17:00
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.
Обновлено в 17:46
Космос

Появилось видео полета самого большого в мире самолета

Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems, совершил свой первый полет.
Обновлено вчера в 13:28
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Отряд спасателей МЧС прибыл в район самого большого пожара на Колыме

Обновлено в 22:34
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика

Издателей подпишут на рост тарифов

Стоимость доставки прессы снова вырастет В 2020 году "Почта России" планирует увеличить тарифы на доставку прессы, "повышение составит не более 10 %", рассказал "Ъ" заместитель гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.
Обновлено в 19:08
Политика

Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов

Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено вчера в 08:30
Автоспорт

Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн

Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Общество

В Чикаго из-за метели отменили более 1 тыс. авиарейсов

Более 1 тыс. авиарейсов отменены в двух аэропортах города Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс.
Обновлено в 19:28
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала»

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Обновлено в 21:51
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.
Обновлено в 22:00
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52
Экономика

РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах

РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:49
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Культура

Фестиваль «Дни авангарда» пройдет в Москве с 19 по 26 апреля

Третий городской фестиваль "Дни авангарда" состоится в Москве с 19 по 26 апреля.
Обновлено в 02:57
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено вчера в 07:48
Хоккей

Гусев подписал контракт с «Вегасом»

В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
Обновлено в 14:58
Общество

Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ

Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники

В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Общество

На Урале и в Сибири предложили провести «перепись» хвостохранилищ

Ученые предложили составить полный реестр всех хвостохранилищ, в которых содержатся токсичные отходы горнорудной промышленности.
Обновлено в 12:00
Политика

Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома

Обновлено в 09:55
Баскетбол

«Портленд» обыграл «Оклахому» в стартовом матче серии

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал клуб «Оклахома Тандер» в первом матче серии плей-офф.
Обновлено в 18:49
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