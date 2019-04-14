Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиковRT на русском 12:10
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства. На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты.
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