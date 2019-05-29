Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООНРИА Новости 11:02
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi.
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Власти Косово решили добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН
Московский Комсомолец06:52
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Происшествия
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