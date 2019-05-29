Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООНРИА Новости 11:02

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi.
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В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Газета.Ru12:04

Власти Косова будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

Говорит Москва06:57

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

RT на русском09:41

Власти Косово, по некоторым данным, будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН

Эхо Москвы11:19

Прокуратура Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата

ТАСС07:36

Власти Косово решили добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

Московский Комсомолец06:52

Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова

РИА Новости12:51
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Происшествия

Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест

Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

На Урале выясняют, действительно ли у ветерана войны похитили квартиру

Следствие рассмотрит заявление, поступившее от 89-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида II группы Прасковьи Рыжковой о том, что неизвестные переписали на себя ее 3-комнатную квартиру, сообщил РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Обновлено в 13:29
Футбол

Малиновский отказался переходить в «Спартак»

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак".
Обновлено в 06:32
Политика

Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Обновлено в 11:12
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Армия и оружие

На Украине прекратили сборку БТР-4

Обновлено в 11:14
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Экономика

Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей

Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
Обновлено в 13:24
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.
Обновлено в 08:58
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Космос

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 11:50
Кино

Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено в 12:30
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

На Прохора Шаляпина совершено нападение

Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

Обновлено в 07:00
Хоккей

Берюбе: игра Тарасенко вдохновляет весь «Сент-Луис»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о вкладе в успехи команды российского форварда Владимира Тарасенко.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
Обновлено в 10:47
Футбол

В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

В Крыму в рамках «Авиадартса» для зрителей покажут выступление авиации

Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Общество

«Кабаний» стриптиз довел заведующую детсадом в Сургуте до увольнения

Обновлено в 07:58
Здоровье

Самый известный профессор-криминалист России предупредил о смертельной опасности ЕГЭ

Сегодня в Чебоксарах в школе № 38 школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба

Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.
Обновлено в 10:51
Происшествия

ABC: легкий самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси

Одномоторный самолет упал в среду около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси.
Обновлено в 13:18
Космос

В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета

В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко готовится к свадьбе

Напомним, Топалов и Тодоренко познакомились в 2017 году во время работы в театре.
Обновлено в 07:15
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