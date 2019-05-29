Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в КосовоГазета.Ru 07:52
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он планирует возбудить дело против россиянина.
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Власти Косово решили добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН
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