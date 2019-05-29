Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в КосовоГазета.Ru 07:52

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он планирует возбудить дело против россиянина.
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В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

РИА Новости11:02

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

RT на русском09:41

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Газета.Ru12:04

Власти Косово, по некоторым данным, будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН

Эхо Москвы11:19

Прокуратура Косова потребует возбуждения дела против российского дипломата

ТАСС07:36

Власти Косово решили добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

Московский Комсомолец06:52

Власти Косова будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

Говорит Москва06:57
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество

Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России

Ранее сообщалось, что в Общественной палате выступили с предложением ввести субсидию за рождение третьего ребёнка в семье — отцовский капитал.
Обновлено в 03:58
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика

Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов

Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Наука

В Египте археологи обнаружили жилой дом возрастом две тысячи лет

Обновлено в 05:58
Общество

Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ

Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Политика

На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных

Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Авто

Renault вывела на тесты новый компактный кроссовер

Компания Renault готовит к дебюту новый компактный кроссовер.
Обновлено в 11:28
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
Обновлено в 08:19
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы

Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Голая Брухунова показала видео из ванной

Обновлено в 02:12
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:18
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде

Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным для ее семьи, рассказал РИА Новости отец россиянки Валерий Бутин.
Обновлено в 10:50
Автоспорт

В Вене прошли похороны Ники Лауды

Обновлено в 05:06
Космос

В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета

В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Общество

ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»

ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57

Сегодня, 29 мая в Комсомольске-на-Амуре впервые представили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 23:02
Теннис

Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Ролан Гаррос»

В третьем круге «Ролан Гаррос» соперницей Вондроушовой станет испанка Карла Суарес-Наварро.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
Космос

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте НАСА.
Обновлено в 11:50
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