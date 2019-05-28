Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянинаГазета.Ru 06:59
Посольство России в Сербии требует освободить задержанного в Косово гражданина РФ-сотрудника миссии ООН, передает РИА "Новости". В дипмиссии назвали "крайне опасным" вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии.
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Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15
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По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
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Общество
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США надеются на пересмотр Россией позиции по украинским морякам
Соединённые Штаты надеются, что Россия изменит позицию по украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе.
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Экономика
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