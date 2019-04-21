Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваРоссийская газета 03:48

Глава самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пожелал победы на проходящих выборах на Украине президенту Петру Порошенко и его "будущему премьер-министру Вовану Лексусову".
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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Вован и Лексус разыграли «премьера» Косово

Народные новостивчера в 23:51

«Порошенко и его будущий министр Вован Лексусов»: Русские пранкеры разыграли премьера Косово

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В Косово считают, что премьером на Украине станет Вован Лексусов

ТК Звездавчера в 21:10

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Известиявчера в 20:34

Будущим премьером Порошенко назван Вован Лексусов

Комсомольская правдавчера в 19:43

«Премьер» Косово пожелал удачи «будущему премьеру Украины Вовану Лексусову»

РИА Новостивчера в 23:17
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Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

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Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
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Происшествия

Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
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Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Обновлено в 07:21
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

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«Астана» обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд

Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Эксперт оценил серию взрывов в отелях и церквях Шри-Ланки

Утром в воскресенье в нескольких городах Шри-Ланки прогремели взрывы – в пятизвездочных отелях Коломбо и трех церквях в Котахене, Негомбо и Баттикалоа.
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Российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира в Ташкенте

Сборная по художественной гимнастике обошла соперниц в групповом многоборье Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте.
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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
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The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку

В первый раз вопрос о доверии своему лидеру обсуждали однопартийцы — депутаты от Консервативной партии, во второй раз голосовала вся Палата общин.
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Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова

По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
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Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
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В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Аншлага на матче «Краснодар» – «Зенит» не было. Вот кто виноват

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Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
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Рамуш Харадинай
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Косовский политик, премьер-министр частично признанной Республики Косово. В 2017 году во второй раз возглавил правительство Косово и стал премьер - министром этого государства.
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