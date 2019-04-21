Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваРоссийская газета 03:48
Глава самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пожелал победы на проходящих выборах на Украине президенту Петру Порошенко и его "будущему премьер-министру Вовану Лексусову".
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Политика
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
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Общество
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Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Политика
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Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
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«Астана» обыграла «Енисей» в матче Лиги ВТБ
«Астана» обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Космос
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Эксперт оценил серию взрывов в отелях и церквях Шри-Ланки
Утром в воскресенье в нескольких городах Шри-Ланки прогремели взрывы – в пятизвездочных отелях Коломбо и трех церквях в Котахене, Негомбо и Баттикалоа.
Обновлено в 08:10
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира в Ташкенте
Сборная по художественной гимнастике обошла соперниц в групповом многоборье Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте.
Обновлено вчера в 11:52
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России
Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
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Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
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В первый раз вопрос о доверии своему лидеру обсуждали однопартийцы — депутаты от Консервативной партии, во второй раз голосовала вся Палата общин.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова
По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
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Происшествия
В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Хоккей
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Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
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Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
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Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 16:03
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23