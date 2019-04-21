Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваИзвестия вчера в 20:34

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
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Вован и Лексус разыграли «премьера» Косово

Народные новостивчера в 23:51

«Премьер» Косово пожелал удачи «будущему премьеру Украины Вовану Лексусову»

РИА Новостивчера в 23:17

«Порошенко и его будущий министр Вован Лексусов»: Русские пранкеры разыграли премьера Косово

Царьградвчера в 17:17

В Косово считают, что премьером на Украине станет Вован Лексусов

ТК Звездавчера в 21:10

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Известиявчера в 20:34

Будущим премьером Порошенко назван Вован Лексусов

Комсомольская правдавчера в 19:43

Лидер Косово назвал будущим премьер-министром правительства Порошенко «Вована Лексусова»

РЕН ТВвчера в 22:27
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Футбол

«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»

В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Политика

Пушков прокомментировал отказ суда снять Зеленского с выборов

Российский сенатор Алексей Пушков назвал предсказуемым решение суда Киева об отклонении иска с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
Обновлено вчера в 20:33
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

Обновлено в 00:04
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Авто

«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера

Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье

Код доступа: Юлия Латынина

Заметили мы также, на этой неделе "Новая газета" написала о даче Владимира Михеева — это начальник охраны Медведева в Раздорах.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие

Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

Обновлено вчера в 13:31
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено вчера в 11:11
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Авто

В Сети представлена роскошная версия «Нивы» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено 19 апреля в 11:54
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149

В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Экономика

Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФ

Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье газета Mainichi.
Обновлено в 00:09
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

Обновлено вчера в 13:17
Здоровье

Важный человек в стране требует отменить майские праздники

Приближение майских праздников традиционно порождает споры насчет целесообразности такого количества выходных дней подряд.
Обновлено в 00:15
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено 19 апреля в 11:53
Происшествия

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено 19 апреля в 23:08
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
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Российский пранкер. Популярность ему принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской, Анастасии Волочковой, Алексея Панина, Геннадия Онищенко, Александра Бубнова, а также десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.
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Рамуш Харадинай
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Косовский политик, премьер-министр частично признанной Республики Косово. В 2017 году во второй раз возглавил правительство Косово и стал премьер - министром этого государства.
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