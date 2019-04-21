Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваИзвестия вчера в 20:34
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
«Тонны откровенной лжи», - невестка Порошенко сделала откровенное заявление в адрес жены Зеленского
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика
Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:26
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 ошибок при выборе летних шин
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсорских выплат от властей Китая.
Обновлено вчера в 12:43
Авто
В Нью-Йорке представили Chevrolet Corvette C7 Grand Sport
Спорткар получил разнообразную гамму оттенков кузова, а также оригинальные стикеры в виде полос, которые можно приклеить как на крылья, так и по всей длине Corvette C7 Grand Sport.
Обновлено вчера в 03:27
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Происшествия
В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек
Президент Владимир Путин поручил усилить группировку для борьбы с огнём.
Обновлено 19 апреля в 15:30
Футбол
Зидан – о трансферах: «Изменения будут, но имена называть не могу»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о летней трансферной кампании мадридского клуба.
Обновлено в 01:19
Политика
Лукашенко высказался по ситуации с послом России
Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Немецкие активисты потребовали мира с РФ и отмены санкций
Активисты из Германии призвали западные страны нормализовать отношения с РФ. Об этом пишет Neue Osnabrücker Zeitung.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования
Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.
Обновлено вчера в 18:51