Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваИзвестия вчера в 20:34

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
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Вован и Лексус разыграли «премьера» Косово

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«Премьер» Косово пожелал удачи «будущему премьеру Украины Вовану Лексусову»

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«Порошенко и его будущий министр Вован Лексусов»: Русские пранкеры разыграли премьера Косово

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ТК Звездавчера в 21:10

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Комсомольская правдавчера в 19:43

Лидер Косово назвал будущим премьер-министром правительства Порошенко «Вована Лексусова»

РЕН ТВвчера в 22:27
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Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
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«Тонны откровенной лжи», - невестка Порошенко сделала откровенное заявление в адрес жены Зеленского

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Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
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Маск пообщался с подписчиками по-русски

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Овечкин обогнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел нападающего "Чикаго Блэкхоукс" Патрика Кейна по количеству очков за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
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Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
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Косовский политик, премьер-министр частично признанной Республики Косово. В 2017 году во второй раз возглавил правительство Косово и стал премьер - министром этого государства.
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