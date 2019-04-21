Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваИзвестия вчера в 20:34
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
23-летняя ополченка Донбасса пожертвовала собой при нападении ВСУ
Обновлено вчера в 22:46
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Как московские улицы влияют на русский язык
Названия многих улиц в присоединённых населённых пунктах совпадали с московскими.
Обновлено в 03:08
Футбол
Видаль: буду использовать все шансы в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отметил, что будет стараться использовать все шансы, чтобы получать больше игрового времени в каталонском клубе.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
В Подмосковье сожитель сутки истязал и насиловал женщину
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Наука
Ученые заявили о пользе соли при похудении
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление соли может способствовать расщеплению жиров в организме, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Гаджеты
Стартовало производство флагманского смартфона OnePlus 7
В OnePlus не хотят повторить историю Xiaomi Mi 9, и для этого заказали миллион смартфонов OnePlus 7. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить спрос на флагманский аппарат.
Обновлено в 01:49
Политика
Нацполиция Украины зафиксировала сотню нарушений в день тишины
Сотрудник Национальной полиции Украины рассказал о нарушениях избирательного законодательства в так называемый день тишины перед голосованием на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Экономика
«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту
Еще некоторое время криптовалюта будет колебаться в пределах от $3000 до $6500, после чего монета сильно вырастет в цене, сообщает издание Bitcoinmagazine, ссылаясь на новое исследование специалистов Adamant Capital.
Обновлено 19 апреля в 07:28
Происшествия
SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon
Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илон Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля.
Обновлено вчера в 23:57
Единоборства
Чисора победил Гаши, Аллен нокаутировал Брауна
Браун не сумел от него оправиться, и рефери зафиксировал победу Аллена нокаутом.
Обновлено в 03:25
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее развала
Романенко не первый раз делает провокационные заявления в адрес России.
Обновлено в 02:34
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Ушла из жизни фотограф Галина Кмит
О смерти известного советского и российского фотографа Галины Васильевны Кмит стало известно сегодня, 20 апреля.
Обновлено вчера в 13:55
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье
Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Футбол
Бубнов: «С каждым туром „Зенит“ будет всё увереннее»
Бубнов заявил, что "Зенит" мощно стартовал, создал много моментов и сумел забить. "Краснодар" же сумел выровнять положение и отыграться.
Обновлено в 02:43
Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
Обновлено в 02:37
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Политика
Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега
В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43