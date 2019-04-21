Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована ЛексусоваИзвестия вчера в 20:34

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
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В Косово считают, что премьером на Украине станет Вован Лексусов

ТК Звездавчера в 21:10

«Премьер» Косово пожелал удачи «будущему премьеру Украины Вовану Лексусову»

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Лидер Косово назвал будущим премьер-министром правительства Порошенко «Вована Лексусова»

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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Будущим премьером Порошенко назван Вован Лексусов

Комсомольская правдавчера в 19:43

«Порошенко и его будущий министр Вован Лексусов»: Русские пранкеры разыграли премьера Косово

Царьградвчера в 17:17
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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160

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В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

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В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
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Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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